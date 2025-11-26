Fenerbahçe'de Fred 'dalya' diyecek

Ağustos 2023'te Manchester United'dan 9 milyon 740 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, cezası nedeniyle Ferençvaroş maçında forma giyemeyecek.
Brezilyalı oyuncu, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisinde ise sarı-lacivertli formayı 100'üncü kez sırtına geçirecek ve 'dalya' diyecek.
Fred'e maç öncesi plaket takdim edilecek.
Brezilyalı oyuncu, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisinde ise sarı-lacivertli formayı 100'üncü kez sırtına geçirecek ve 'dalya' diyecek.
Fred'e maç öncesi plaket takdim edilecek.