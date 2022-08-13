Fenerbahçe'de fırsat transferleri tutmuyor!

Bu sezon şimdiden 11 transfer yapan Fenerbahçe'de herkesin gözü forvet hattında. Hem Başkan Ali Koç hem de teknik direktör Jorge Jesus, transfer döneminin son günlerine kadar forvet transferi için bekleneceğini belirtmişti. Hatta fırsat transferi olabileceği vurgusu yapıldı.Ancak son 5 yıllık sürece bakıldığında transfer dönemlerinin son günlerinde gelen ya da kampa katılamayan golcüler, takıma yarar sağlamaktan çok ciddi başarısızlıklar yaşadı.Fakat tam tersi bir şekilde sezon başında kadroya katılıp, kamp kadrosuna dahil olan golcüler başarı sağladı. Vedat Muriç ve Serdar Dursun sezon başında transfer edilip, takıma erken katılan başarılı forvetler olarak göze çarptı.Sezon başı kampı bitip resmi maçlar başladıktan sonra transfer edilen forvetler; Slimani, Frey, Mevlüt Erdinç, Samatta, Cisse, Kemal Ademi ve Berisha gibi isimler ise başarılı olamadıkları gibi ciddi bir taraftar tepkisi de çektiler.Hatta 7 milyon euroyu aşan bir bedele alınan Samatta halen daha elden çıkarılmaya çalışılıyor, 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Kampı kaçırıp fırsat transferi olarak gelen bu isimler özellikle Süper Lig'de verim sağlayamadı. Kemal Ademi ve Mevlüt Erdinç ligde hiç gol atamazken, Slimani sadece 1 gol buldu. Diğer isimlerden Frey 3 gol, Samatta, Cisse ve Berisha 5 gol kaydetti. Ama sezon başında gelip takımla en başından yola çıkan forvet transferlerinden Vedat Muriç, 2018-19 sezonunda 32 lig maçında 15 gol 6 asistle oynarken, Serdar Dursun da 2021-22 sezonunda 32 lig maçında 15 gol 3 asist yakaladı. Hatta Vedat Muriç, 2020 yılında 19 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Lazio'ya satıldı, para kazandırdı.Transfer dönemi bitmeden kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe, son 5 yılda aradığı golcüyü bir türlü bulamadı.2018'de Fernandao'nun gitmesiyle başlayan süreçte Slimani ve Frey transferleri geldi. 2019-20 sezonuna girilirken Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç kadroya katıldı. 2020-21 sezonunda forvet hattı yine değişti ve Samatta, Cisse, Ademi hamleleri geldi. Yine umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler 2021-22 sezonunda Berisha ve Serdar Dursun'u aldı. 2022-23 sezonuna girerken direkt forvet olarak henüz yeni bir isim gelmese de hücum hattında yer alan Joao Pedro ve Joshua King kadroya dahil edildi. Ayrıca bu seneler içerisinde Thiam ve Valencia gibi esas mevkiileri hücum kanat olan ama forvette de yer alabilen isimler eklendi.Slovacko deplasmanında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Serdar Dursun, 2022 yılında ciddi bir çıkış yakaladı. Bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldığı bir resmi maçta golünü atan Serdar hem sarı-lacivertli formayla hem de A Milli Takım'da çok iyi bir sene geçiriyor. 2022 yılında Fenerbahçe'de 11 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayla da 4 kez ağları sarstı, toplamda 15 gole ulaştı.Forvet transferi için çalışmaların sürdüğü Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ismi belirsizlik yarattı. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve şu anda da Chelsea'nin kadroda düşünmediği Belçikalı forvet taraftarlardan tepki aldı. Ancak Fenerbahçe tarafında 29 yaşındaki forvet için herhangi bir girişim olmadığı ifade edildi. Batshuayi tarafı ise Süper Lig'e yeniden dönmeye sıcak bakıyor.Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de bir yandan da sakat oyuncuların son durumu takip ediliyor. Saha çalışmalarına başlayan Joao Pedro'nun gelecek hafta takıma katılması bekleniyor. Serdar Aziz'in sakatlığı sürüyor. İrfan Can Kahveci'nin de takıma katılması düşünülüyor. Berisha'nın durumu da takip edilirken, yeni transferlerden Alioski takımla beraber çalışıyor ancak fiziksel olarak eksikleri bulunuyor.