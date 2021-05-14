Fenerbahçe'de Ali Koç'un kararı bekleniyor!

Fenerbahçe, sezonu Kayserispor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak. Ligin bitiminin ardından Sarı-Lacivertliler'de seçim heyecanı yaşanacak.



Kulüpten yapılan açıklamada kongrenin 29-30 Mayıs'ta düzenleneceği belirtildi. Ancak çok yüksek ihtimalle yeterli çoğunluk sağlanamayacağı için seçim heyecanı 5-6 Haziran tarihlerinde yaşanacak. Kongre, bir önceki gibi yine Ülker Stadı'nda olacak.



Fenerbahçe'de şu ana kadar başkanlık için adaylığını açıklayan kimse olmadı. Tüm gözler Ali Koç'un vereceği kararda. Başkan Koç da şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak Kayserispor ile oynanacak maçın ardından Ali Koç'un adaylığıyla alakalı olarak kararını duyurması bekleniyor.



Ali Koç'un yeniden göreve talip olması ve karşısına rakip çıkmaması bekleniyor. Aksi bir durumda, camia içerisinde çıkacak adayların kim olacağı merak konusu. Eğer Ali Koç aday olup yeniden seçilirse, teknik direktör konusunda transferlere kadar kısa sürede alması gereken önemli kararlar var...



