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''Fenerbahçe bizi endişelendirdi, araştırdık''

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere İstanbul'a gelen ancak sağlık kontrollerinden geçemeyen Marco Fabian için Amerika'dan açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Fenerbahçe bizi endişelendirdi, araştırdık''
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20 Şubat 2019 15:39
Sezon başında Fenerbahçe'nin kapısından dönen ve geçtiğimiz günlerde MLS ekibi Philadelphia Union'a transfer olan Marco Fabian için Amerika'dan Fenerbahçe itirafı geldi.

ESPN'e konuşan Philadelphia Union Sportif Direktörü Ernst Tanner, ''Fenerbahçe'nin ondan vazgeçmesi bizi endişelendirdi. O yüzden sağlık durumunu çok iyi araştırdık. Tüm testlerden geçti, tamamen sağlıklı. Hiçbir endişemiz yok. Bize yardımcı olacağından eminiz.'' sözlerini kullandı.

29 yaşındaki Meksikalı futbolcu, Frankfurt'tan ayrılıp bedelsiz olarak Philadelphia Union'a transfer olmuştu.

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