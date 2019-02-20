Sezon başında Fenerbahçe'nin kapısından dönen ve geçtiğimiz günlerde MLS ekibi'a transfer olaniçin Amerika'dan Fenerbahçe itirafı geldi.ESPN'e konuşan Philadelphia Union Sportif Direktörü Ernst Tanner, ''Fenerbahçe'nin ondan vazgeçmesi bizi endişelendirdi. O yüzden sağlık durumunu çok iyi araştırdık. Tüm testlerden geçti, tamamen sağlıklı. Hiçbir endişemiz yok. Bize yardımcı olacağından eminiz.'' sözlerini kullandı.29 yaşındaki Meksikalı futbolcu, Frankfurt'tan ayrılıp bedelsiz olarak Philadelphia Union'a transfer olmuştu.