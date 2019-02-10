Fenerbahçe Beko'dan 37 farklı galibiyet!

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Büyükçekmece'yi 37 sayı farkla, 107-70 mağup etti.Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Ali Muhammed (Dixon), Guduric, Kalinic, Melli ve Ahmet Düverioğlu 5'i ile başladı.Karşılaşmanın ilk periyodu, Büyükçekmece Belediyesi'nin 22-21'lük üstünlüğü ile sona erdi.2. periyotta ataklarını hızlandıran Obradovic'in öğrencileri, etkili oyunu ile çeyreği 50-36 galip tamamladı.3. çeyrekte özellikle Ali Muhammed(Dixon) , Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, mücadeleye ağırlığını iyiden iyiye koymaya başladı. Fenerbahçe Beko, bu periyottan 81-56 üstün ayrıldı.Maç sonunda Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 107-70 galip ayrılırken, takımın skor dağılımı şu şekilde oldu; A.Muhammed 14, Ahmet 13, Lauvergne 13, Melih 11, Melli 11, Green 11, Kalinic 8, Barış 8, Guduric 7, Sinan 6, Ergi 3, Egehan 2.