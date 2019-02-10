  •  
    Yeni saç stiliyle bugün "Tek rakibim Leo Messi"
  •  
    Tolgay da çok şaşırttı! Hiç, hiç, hiç ve yine yok
  •  
    Seyrantepe'ye 10 ekip! İki yıldıza yakın markaj
  •  
    Çelikler'in Burak Yılmaz iddiası: Bundan sonra...
  •  
    Kayseri maçının sonrası Soldado'ya yeni FATURA

Fenerbahçe Beko'dan 37 farklı galibiyet!

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'inin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Belediyesi'nin 107-70 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe Beko'dan 37 farklı galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2019 14:45
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Büyükçekmece'yi 37 sayı farkla, 107-70 mağup etti.

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Ali Muhammed (Dixon), Guduric, Kalinic, Melli ve Ahmet Düverioğlu 5'i ile başladı.

Karşılaşmanın ilk periyodu, Büyükçekmece Belediyesi'nin 22-21'lük üstünlüğü ile sona erdi.

2. periyotta ataklarını hızlandıran Obradovic'in öğrencileri, etkili oyunu ile çeyreği 50-36 galip tamamladı.

3. çeyrekte özellikle Ali Muhammed(Dixon) , Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, mücadeleye ağırlığını iyiden iyiye koymaya başladı. Fenerbahçe Beko, bu periyottan 81-56 üstün ayrıldı.

Maç sonunda Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 107-70 galip ayrılırken, takımın skor dağılımı şu şekilde oldu; A.Muhammed 14, Ahmet 13, Lauvergne 13, Melih 11, Melli 11, Green 11, Kalinic 8, Barış 8, Guduric 7, Sinan 6, Ergi 3, Egehan 2.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için