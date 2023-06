Fenerbahçe Beko: 'Katliamın karşılığı olan bir ceza değil!'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu7 Üyesi Sertaç Komsuoğlu, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.



Komsuoğlu, açıklamasında, "Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından konu ile ilgili olarak Asbaşkan Kemal Dinçer imzasıyla yapılan açıklamada "hakem kararlarının maçın sonucuna tesir ettiği" ifadeleri yer almıştır.



Maçın sonucuna tesir eden hakem kararı ifadesine rağmen TBF tarafından alınan aksiyon kesinlikle caydırıcı ve bu hakem katliamının karşılığı olan bir ceza değildir." ifadelerini kullandı.



Sertaç Komsuoğlu: Dün akşam oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 2022-2023 sezonu Play-off yarı final 3. maçında yaşanan, kesinlikle hakem hatası olarak kabul etmeyeceğimiz kararlara yönelik tavrımızı maçın ardından yaptığımız açıklama ile belirttik. İlgili açıklamada Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan bir cevap beklediğimizi vurgulamıştık.



Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından konu ile ilgili olarak Asbaşkan Kemal Dinçer imzasıyla yapılan açıklamada "hakem kararlarının maçın sonucuna tesir ettiği" ifadeleri yer almıştır.



Maçın sonucuna tesir eden hakem kararı ifadesine rağmen TBF tarafından alınan aksiyon kesinlikle caydırıcı ve bu hakem katliamının karşılığı olan bir ceza değildir.



Sporun her dalında adil rekabet şartlarını sağlamak ve korumak zorunda olan federasyonların, söz konusu Fenerbahçe olduğunda ortaya koydukları skandal yaklaşımlardan biri daha olarak tarihe geçen bu karar, tarafımızca "hakemlerin erken tatile gönderilmesinden" başka bir anlam ifade etmemektedir.



Dünkü karşılaşmanın hakemleriyle ilgili önümüzdeki sezonlarda da alınacak kararların takipçisi olacağız.



Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan talebimiz, bu ve benzeri hakem performanslarının bir daha tekrarlanmaması adına kalıcı ve etkili adımların en kararlı şekilde atılmasıdır.



Aksi takdirde Basketbol Süper Ligi'nde ilerleyen dönemde atacağımız tüm adımları en radikal şekilde gözden geçireceğiz.



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın "hakem kararlarıyla" bir maç daha kaybetmesine asla izin vermeyecek, gerekmesi durumunda her türlü aksiyon kararlılıkla alacağız.



Takımımızın oynayacağı play-off serisi 4. maçı yönetecek hakem üçlüsü içerisinde yer alan Can Mavisu'nun, sosyal medya hesaplarında kullandığı infiale sebep olan profil fotoğrafında Anadolu Efes maçından bir enstantane yer alması sorumsuzca bir tutumdur ve tarafsızlığa gölge düşürmektedir.



Nitekim adı geçen hakemin konunun kamuoyuna yansımasından sonra sosyal medya hesaplarını kapatması da bu konudaki haklılığımızın bir göstergesidir.



Ayrıca dünkü karşılaşmada öne çıkan hakem kararları dışında bir hususu daha gündeme getirmek istiyoruz.



Anadolu Efes ile oynadığımız Play-off serisi üçüncü karşılaşması boyunca ve sonrasında, "centilmenliği ile ünlü" ev sahibi takım taraftarlarınca sporcularımıza, antrenörlerimize ve bizlere sarf edilen sözler terbiye sınırlarını fazlasıyla aşmıştır.



Bilhassa mücadele sonrasında, saha içi koltuklarında yer alan kendini bilmez kişilerce ekibimize edilen küfürlerle ilgili gerekli tüm yaptırımlar tarafımızca takip edilmektedir.



Kulübümüz, salonuyla, en büyük gücü olan taraftarıyla ve her geçen yıl daha da güçlenen sarı mirasıyla, hem kadınlarda hem de erkeklerde mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynayan, ülke basketbolumuzun lokomotifi ve en büyük değeridir.



Her branşta olduğu gibi erkek basketbolda da tek beklentimiz, başta Federasyon tarafından, adil rekabet koşullarının hiçbir istisnaya müsade edilmeden sağlanması, aksi durumlarda ise gerekli yaptırımların emsal teşkil edecek şekilde uygulanmasıdır."



NELER YAŞANDI?



Fenerbahçe Beko, yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes maçındaki hakem kararları nedeniyle TBF'ye tepki gösterdi. TBF ise Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal hakemlerinin sezon sonuna kadar maç almayacağını duyurdu.





