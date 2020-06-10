Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe, Mauricio Isla'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, ayrılığı açıkladı!
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10 Haziran 2020 19:58
Fenerbahçe, Mauricio Isla'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE FORMASIYLA 91 MAÇ

Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.

Isla, bu sezon ise 19 lig ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

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