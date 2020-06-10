FENERBAHÇE FORMASIYLA 91 MAÇ

Fenerbahçe, Mauricio Isla'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı."Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi.Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.Isla, bu sezon ise 19 lig ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.