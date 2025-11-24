Felipe Augusto: 'Çılgın bir şekilde kutladık'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Mücadele sonrasında bordo-mavililerde ilk golün sahibi Felipe Augusto konuştu.
"ÇILGIN BİR ŞEKİLDE KUTLADIK"
Soyunma odasında inanılmaz bir kutlama olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Çılgın bir maç oldu. Sonuna kadar inandık kazanacağımıza. İnanılmaz da bir galibiyet oldu. Soyunma odasında çılgın bir kutlama vardı. Zor geçeceğini biliyorduk ama 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Soyunma odasında herkes harika şekilde kutladı.
Sezon başından bu yana sahaya çıktığımda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım da performansımda bana destek oluyor. Bireysel olmaz, takım olarak başarıyoruz. Ben de performansımdan memnunum." ifadelerini kullandı.
