Felipe Augusto: "Çılgın bir şekilde kutladık"

Trabzonspor'un Brezilyalı genç oyuncusu Felipe Augusto, Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu.

calendar 24 Kasım 2025 22:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Mücadele sonrasında bordo-mavililerde ilk golün sahibi Felipe Augusto konuştu.

"ÇILGIN BİR ŞEKİLDE KUTLADIK"

Soyunma odasında inanılmaz bir kutlama olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Çılgın bir maç oldu. Sonuna kadar inandık kazanacağımıza. İnanılmaz da bir galibiyet oldu. Soyunma odasında çılgın bir kutlama vardı. Zor geçeceğini biliyorduk ama 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Soyunma odasında herkes harika şekilde kutladı.

Sezon başından bu yana sahaya çıktığımda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım da performansımda bana destek oluyor. Bireysel olmaz, takım olarak başarıyoruz. Ben de performansımdan memnunum." ifadelerini kullandı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
