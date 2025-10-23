Haber Tarihi: 23 Ekim 2025 13:57 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 13:57

FCSB - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? | FCSB - Bologna maçı canlı izle şifresiz

FCSB - Bologna maçını ücretsiz Tabii Spor izle | FCSB - Bologna maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Tabii Spor'tan canlı izlenebilecek olan FCSB - Bologna maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, FCSB - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FCSB - Bologna maçı canlı yayın izleme detayları

FCSB - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? | FCSB - Bologna maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'de bu hafta FCSB ve Bologna karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. FCSB - Bologna maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
FCSB - BOLOGNA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

FCSB - Bologna maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FCSB - BOLOGNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FCSB - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'de bu FCSB, Bologna ile karşı karşıya gelecek. FCSB - Bologna maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

FCSB - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FCSB - Bologna maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19:45'da oynanacak mücadele, Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? | Fenerbahçe - Stuttgart maçı canlı izle şifresiz Gündem Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? | Fenerbahçe - Stuttgart maçı canlı izle şifresiz
Lyon - Basel maçı ne zaman, saat kaçta? | Lyon - Basel maçı canlı izle şifresiz Gündem Lyon - Basel maçı ne zaman, saat kaçta? | Lyon - Basel maçı canlı izle şifresiz
Genk - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? | Genk - Real Betis maçı canlı izle şifresiz Gündem Genk - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? | Genk - Real Betis maçı canlı izle şifresiz
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri! Trendyol Süper Lig Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
FCSB - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? | FCSB - Bologna maçı canlı izle şifresiz Gündem FCSB - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? | FCSB - Bologna maçı canlı izle şifresiz
Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: 'Üst düzey bir oyuncu' Roma Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: "Üst düzey bir oyuncu"
Ajax'tan Galatasaray'a övgü: 'Tarihin en iyilerinden' Şampiyonlar Ligi Ajax'tan Galatasaray'a övgü: "Tarihin en iyilerinden"
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Galatasaray Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İlkay Gündoğan: "Umarım en kısa sürede dönerim"
2
Galatasaray'da Torreira, ülkesine dönüyor!
3
Fenerbahçe - Stuttgart: Muhtemel 11'ler
4
Madrid'de Türk düellosu: Arda güldü, Kenan üzüldü!
5
Mario Lemina'dan Victor Osimhen açıklaması!
6
Galatasaray'da Barış Alper'e tepki!
7
Kenneth Taylor, Galatasaray maçında yok!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.