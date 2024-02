FB Rize maçı canlı link, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar 21 kez deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maçların 11'inde kazanan sarı-lacivertliler, ayrıca 5 mağlubiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin attığı 44 gole Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi. Fenerbahçe'nin attığı 44 gole Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.İki takım arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında ender bir durum yaşandı. Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da ve 2021-2022 sezonunda deplasmanda 6-0'la aldı. Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu mücadele de sarı-lacivertli takımın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken, bu maç da en farklı sonuçlar arasında yerini aldı.İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde Rizespor ile oynayacakları maç öncesinde Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuştu. İsmail Kartal, "Son haftalarda sadece bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da düzelteceğiz. Herkes bize güvensin. Biz bu sene şampiyon olacağız." şeklinde konuştu. "Oyunun her alanında, bütün istatistiklerde hep lig lideriyiz. Rekorları alt üst ediyoruz." sözlerini kullanan deneyimli teknik adam, son olarak, "Takım içinde kavga huzursuzluk kesinlikle yok. Herkes çok mutlu." sözlerini sarf etti.Yoluna üç kulvarda da devam eden Fenerbahçe, birçok alanda da zirvede yer alıyor. Bu sezon Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 100 gol barajını geçen sarı-lacivertliler, rakip ceza sahasına da en fazla topla buluşan ekip konumunda. Sarı Kanarya ayrıca, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi üreten takım oldu. 64.8'lik gol beklentisiyle ilk sırada yer alan Fenerbahçe, 65 kez ağları sarsmayı başardı. Fenerbahçe'yi ise 55.22'lik gol beklentisi oranıyla Galatasaray takip etti. Sarı-kırmızılılar, bu üretkenliğiyle 52 gol buldu. Comparisonator'un verilerine göre; listenin üçüncü sırasında ise 38.19'luk gol beklentisi üreten Kasımpaşa var. Lacivert-beyazlılar, beklentinin üzerinde gol buldu ve 46 kez ağları sarstı. Beşiktaş, 36.94'lük (xG) oranından 35 gol çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Trabzon ise 35.39'luk oranla 39 gol attı, 7. basamakta.Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli iki puan kaybeden ve liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de tek hedef Çaykur Rizespor deplasmanında kazanmak. Başkan Ali Koç'un hafta içinde katıldığını bir televizyon programında, "Camia kırılgan, şampiyonluk hasreti var. Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını topladığımız bir senede bile gol geç geldiği zaman homurdanma oluyor" derken istatistikler de bunu doğruluyor. Kadıköy'de müthiş bir taraftar desteği ile oynayan sarı-lacivertli futbolcular, gol gecikince büyük bir baskı ile karşılaşıyor. Bu olumsuz hava da bugüne kadar 9 puanın yitip gitmesine neden oldu. Deplasmanda ise durum böyle değil. Futbolcular deplasmanda da taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkıyor, ancak Kadıköy'deki gibi bir baskıyla karşılaşmıyor. Böyle olunca sarı-lacivertliler dış sahada sadece Adana Demirspor maçında iki puan bırakırken, 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puan topladı ve bu alanda rakiplerini geride bıraktı. Öte yandan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Alanyaspor beraberliğini bir yol kazası olarak görmeliyiz ve unutmalıyız. Daha çok maçımız var. Her takım puan kaybedebilir. Şimdi telafi zamanı. Ben size güveniyorum" dediği öğrenildi.Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta iç sahada Alanyaspor ile berabere kalarak zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, Rize deplasmanında hata yapmak istemiyor. İsmail Kartal, zorlu Rizespor mücadelesi öncesi öğrencilerine son moral konuşmasını yaptı. Tecrübeli teknik adam, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Alanyaspor'a karşı fazla pozisyon vermedik ama 2 gol yiyerek puan kaybettik. Bu, her zaman olmaz. Rizespor özellikle evinde çok tehlikeli bir takım. Ancak bizim de deplasman karnemiz ortada. Hem şampiyonluk yarışında yola tüm gücümüzle devam etmek hem de taraftarımızdan özür dilemek için galip gelmemiz şart. Bu konuda size güvenim tam. Kazanalım ve moralli bir şekilde İstanbul'a geri dönelim." Fenerbahçe, son dönemde Rizespor ile oynadığı maçlarda rakibine büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Sarı-Lacivertliler, son 9 resmi karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Rizespor, güçlü rakibini en son Eylül 2018'de sahasındaki mücadelede 3-0'lık skorla mağlup etmişti. İki takım arasındaki toplam 43 lig maçında ise 28 kez Fenerbahçe, 7 defa Rizespor kazandı, 8 mücadelede ise puanlar paylaşıldı.Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci için kararını verdi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, ligde son 2 maçtır yerini kaybetmişti. Teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'deki Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarında sağ kanatta Cengiz Ünder'i tercih etmişti. Öte yandan deneyimli teknik adamın bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçına İrfan Can Kahveci'yle başlaması bekleniyor.Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken oyunculardan birisi olan Mert Müldür'e yurt dışından endişelendiren haber geldi. Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonu mutlak şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kanarya sezon öncesi takımına kattığı yıldızlar ile dikkat çekmişti. Bu futbolculardan birisi Mert Müldür olmuştu. Genç oyuncu gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı. Son olarak Kanarya'da düzenli forma şansı bulan oyuncuyu yakından ilgilendiren flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular. Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Osayi-Samuel, davet etkinliğine katıldıktan sonra İstanbul'a dönecek. Nijerya basını ise Osayi'nin kulübünü özlediğini ve Fenerbahçe'ye döndükten sonra Mert Müldür'den formasını alacağını yazdı. Bu anlamda Osayi'nin takıma katılmasının ardından Mert Müldür ile arasında geçecek forma rekabeti büyük merak konusu oldu. Nijeryalı oyuncu ana mevkisi olan sağ bek dışında orta sahanın sağında ve solunda görev alabiliyor.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Mucadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü. Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.: Gökhan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich.Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Fred ve Joshua King'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya'da düzenlenecek devlet protokolüne katılacağı için Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlattıktan sonra bir süredir takımla çalışan Rodrigo Becao, teknik ekibin kararına göre maç kadrosunda yer alacak.Sarı-lacivertli ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı bütün lig maçlarında süre alan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, Rize deplasmanında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.Fenerbahçe, bu sezon ligde aldığı 64 puanın 34'ünü deplasman maçlarında hanesine yazdırdı. Evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 puan kaybedip 30 puan kazanan sarı-lacivertliler, dış sahada mağlubiyet almazken 12 maçta 11 kez kazanıp 1 maçta golsüz berabere kaldı. Rakip sahadaki 12 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 12 maçta 27 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü. Fenerbahçe, gol yediği maçlardan da 3 puanla ayrıldı.İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise 7 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 94 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 42 gol gördü.