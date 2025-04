Fatih Ürek ile Gelin Görümce programı hafta içi her gün Now TV ekranlarında seyirciyle buluşuyordu. Her aileden iki kişinin yer aldığı yarışmada yemekler yapılırken yaşanan kıyasıya rekabet saat 16:30'da ekranlarda yer alırken, programın bugünkü yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Peki, Fatih Ürek ile Gelin Görümce neden yok? Final mi yaptı? En son kim kazandı? İşte yanıtı



FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE NEDEN YOK?

Fatih Ürek ile Gelin Görümce yarışmasında dünürler, eltiler, gelinler ve görümceler en güzel yemekleri yapmaya çalışırken, yarışmacılar günlük 5.000 TL, haftalık 100.000 TL, aylık ise 500.000 TL değerindeki büyük ödülü kazanmak için ter döktü.



Ancak hafta içi her gün saat 16:30'da Now TV ekranlarında yayınlanan Fatih Ürek ile Gelin Görümce programı 28 Mart Cuma günü yayınlanan 200. Bölüm ile final yaptı ve ekranlara veda etti.



Programda yapılan format değişikliği izleyici tarafından tepki toplamış ve bu durumun reytinglerde düşüşe neden olduğu iddia edilmişti. Sevilen programın final yapmasının nedeninin ise reytinglerde istenilen sonuçların alınmaması olduğu düşünülüyor.



FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE'DE KİM KAZANDI?

Heyecan dolu final bölümünün kazananı Hanife gelin oldu.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: