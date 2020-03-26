Fatih Terim'in durumu hakkında doktorunda açıklama

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcının tedavisi devam ediyor.Fatih Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr., Habertürk TV'de Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında sorulan sorulara "" şeklinde yanıt verdi.Celalettin Kocatürk ayrıca "Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili durumlar var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde tespit edildi." ifadelerini kullandı.Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Alpay Azap ise, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüsün mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak" dedi.