Galatasaray yeni sezonun ilk maçında Gaziantep'i 3-1 mağlup ederken ortaya koyduğu futbolla da beğenildi.



Sarı-kırmızılılar yeni transfer ettiği Etebo'yu hazır olmadığı için oynatamazken ve orta sahaya yapmak istediği ikinci takviyeyi de henüz yapamamışken oyuncularının performansı Fatih Terim'i sevindirdi.



Açılışı iyi yapan Cimbom, zorluk derecesi giderek artacak Neftçi, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi Fatih Hoca'nın yüzünü güldüren bir performans sergiledi. İşte Cimbom'da göze batan değişim;



Koşan Aslan



Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın en çok eleştirildiği konuların başında düşük koşu mesafeleri ve temposuz oyunu geliyordu. Eski kondisyoner Scott Piri'nin geri dönüşü oyuncuların performansını artırdı.



Ortada endişe yok



Sezonun ilk maçında takımın en kritik bölgesinde görev alan Taylan, Cimbom'un 'yeni transferi' oldu. 12 kilometrelik koşu mesafesiyle alkışı hak etti.



Müthiş uyum



Gaziantep karşısında Fatih, Omar, Emre ve Arda uzun zamandır birlikte oynuyormuş gibi ritim yakaladı. Taylan'ın yanı sıra Belhanda, Falcao'nun performansının artması dikkati çekti.



