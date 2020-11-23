Fatih Terim'den tepki: 'Korku dağları bekler'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrasında konuştu.



Maçı değerlendiren Terim, "Bir defa mücadelesi için Kayserispor'u tebrik ediyorum. Hem 11'e 11, hem 11'e 10. Aldıkları puanı tebrik ediyorum. 1 isabetli şutları var, o da gol. Futbol da böyle bir oyun işte... 25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik. Maalesef, yakın mesafelerden goller atamadık. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor." dedi.



"SAMİ YEN'DE BU KADAR KOLAY MI?"

Oyunun çok durmasına rağmen 5 dakika uzatma verilmesinin az olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, bravo, tebrikler. Genç oynatıyor, çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır! Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek. 5 dakika mı uzatmalar Allah rızası için ya! Bu nedir ya! Biz oynamak istiyoruz! Oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz daha fazla ekleyin. Sarı kart o da yok. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var. Anlamadım bu işi." ifadelerini kullandı.



"İSYANIM BUNA, OYNAMAK İSTİYORUZ"



Maçta topun oyunda kalma süresinin çok az olduğunu belirten tecrübeli antrenör, "Borç para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz kardeşim. Bizim de scoutlar tutuyor. Şu maça tutun, oynanmayan kaç dakika var! Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Ağır hareket etmeyi anlarım ama bütün maç buna müsaade edersen olmaz. Sonra da 5 dakika veriyorsun. Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler." diye konuştu.



