Fatih Terim umutlu: 'Ben inanıyorum'

Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından galibiyetlerle ayrılan Galatasaray, 6'da 6 hedefine adım adım ilerliyor. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan sarı kırmızılılar, son ana kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde yer almak istiyor.Posta'da yer alan habere göre; Teknik direktör Fatih Terim, "Galatasaray giçbir zaman pes etmez. Önümüzde çok önemli bir Beşiktaş derbisi var. Bu maçı kazanamk zorundayız. Umutlarımızı son iki haftaya taşımak için bu şart." dedi.Sarı kırmızılı teknik adam ayrıca, "6'da 6 hedefimizi tutturursak sezonu zirvede tamamlama ihtimalimiz var. Ben buna inanıyorum" sözlerine yer verdi.Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından ise şu ifadelere yer vermişti;"Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net. Üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Aksi takdirde yüzde bir dahi ümidimizin kalmayacağı bir maç olacak. Kazanamazsak öbür skorlarda geçeriz kenara, oyuncularımızla beraber Beşiktaşlı arkadaşlarımızı alkışlarız, tebrik ederiz. Kendilerini öyle uğurlarız. Diğer türlü şansımız devam eder. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir. Türkiye liginde maçların hangi skorlarla biteceği pek bilinemiyor. Bunun dışındaki skorlarda Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız, kendilerini tebrik ederiz. Futbolcularımla beraber bütün heyetimizle diziliriz. Alkışlarımızla onları yollarız"