Fatih Terim: 'Galatasaray, Türkiye'nin en büyük markası'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Süper Ligi girişimini ve yaşananları, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirdi.



İŞTE FATİH TERİM'İN SÖZLERİ



Mesele ortadaki pasta. Kim ne kadar pay alacak? Zengin daha da zengin. Daha çok zengin olmak isterken zengin olmayanı da oyun dışına itelim. Öyle mi! Avrupa'daki büyük kulüplerin taraftarlarının reaksiyonlarını çok da önemsiyorum. UEFA Başkanı Ceferin, futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi, set oldu buna. UEFA Başkanı, futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte UEFA Başkanı Sayın Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında durduğumu söylemek isterim.



"CEFERIN'İN SÖZLERİ HOŞUMA GİTTİ"



UEFA Başkanının kulübümle ilgili açıklamalarının, kulübüm hakkındaki sözlerinin hoşuma gitmesini söylemeliyim. Açıkçası bazen hatırlatmakta yarar var. Her ne kadar 20 sene geçse de. Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğu, söz konusu kulüplerin dışında da birilerin, hem de o zamanlarda da, Türkiye'den çıkıp zirveye yükselmesini göstermesi açısından tarihi bir eşikti. O yüzden bugün Avrupa Süper Ligi projesinin üzerinde kurulması düşünülen İtalyan, İspanyol, Alman ve en sonunda İngilizleri 5 takımı birden yenerek hiç mağlup olmadan bir UEFA şampiyonu Galatasaray. Sayın Ceferin'in örneği, bu yüzden hiç tesadüfi değildir. Bu noktada UEFA'nın Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers, Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir.



"GALATASARAY ÖRNEK BİR KULÜP"



Biz de kendimize önemli bir ders çıkarmalıyız. Her ne kadar zaman zaman bu başarılar, Avrupa şampiyonu olmamız unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray, hala Türkiye'nin en büyük markası. Hala Avrupa'daki diğer kulüplere örnek gösterilen bir kulüp. İlham kaynağı. Hala milyonlarca gencin hayal etmesini sağlayan, umudu olan bir kulüp. Bizim de bu büyüklüğü hatırlayıp, bu büyüklüğe göre hareket etmemiz, bu amaç doğrultusunda çalışmamız gerekiyor. Sonrasını biliyoruz. UEFA ve FIFA bu konuda yalnız değildir, bir futbol adamı olarak yanlarındayım.



