Fatih Terim: 'Falcao beklentileri karşılamadı'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beIN Sports'a verdiği röportajda Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir mesaj yolladı.



Kolombiyalı oyuncunun beklentilerin altında kaldığını söyleyen deneyimli hoca, "Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Çaba harcıyor, düzenli bir form grafiği ile beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.