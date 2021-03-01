Galatasaray'a geldiği günden bu yana fırtına gibi esen ve attığı 5 golle sarı-kırmızılı takımın 9 puanına direkt etki eden Mustafa Muhammed teknik direktör Fatih Terim'den de tam not aldı.



Galatasaray'ın Erzurumspor'u 2-0 yendiği maçta iki gol kaydeden Mustafa Muhammed'in attığı ikinci gol sırasında yaptığı vuruş Fatih Terim'i şaşırttı.



Mustafa Muhammed'in BB Erzurumspor'a attığı ikinci goldeki sert vuruşu dikkat çekiciydi. Luyindama'nın uzun ortasında topla buluşan Mısırlı yıldız, kaleye 3.8 metre mesafeden golü buldu.



Çektiği şut mesafenin de kısa olmasıyla 86 km hıza ulaşabildi. Ancak yapılan incelemede, 'aynı şut 20 metre mesafeden çekilseydi 137 km hıza kadar çıkabilirdi' yorumu yapıldı.



Mustafa Muhammed'in vuruşundan sonra Galatasaray yedek kulübesinden "Uuuuuuuu" sesleri yükseldi ve golden hemen sonra da Fatih Terim, yedek kulübesinde yardımcılarına dönerek Mustafa Muhammed hakkında konuştu.



Maçın ardından sarı-kırmızılı teknik heyetten alınan bilgiye göre; Fatih Terim'in yardımcılarına Mustafa Muhammed'in sert gol vuruşu için esprili bir şekilde "Gidin sorun bakalım bu çocuğun kiminle derdi var, kime bu kadar sinirli" dediği ifade edildi



Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak da Mustafa Muhammed hakkında "Biz 4 milyon Dolar'ı verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mostafa Galatasaray'ın futbolcusu olacak" ifadelerini kullandı.



