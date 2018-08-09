Fatih Terim, Akhisar maçının faturasını kesti!

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TFF Süper Kupa'nın faturası ağır olacak gibi görünüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in yarınki Ankaragücü maçında ön alanda yapmayı düşündüğü hamlelerin yanı sıra, orta saha ve savunmada da yeni formüller üzerinde durduğu öğrenildi.Buna göre Terim, Ryan Donk'u savunmanın merkezine çekecek. Hollandalı ile Serdar Aziz beraber forma giyecek, tartışılan isim Maicon ise kulübeye dönecek.Fatih Terim, Donk'u bazı hazırlık maçlarında stoperde oynatarak aslında sezon içerisinde bu tarz hamleler yapacağının sinyalini vermişti. Maicon'un ağır kalması bu kararda etkili olurken, Terim'in Donk'tan boşalan orta alana ise Akhisar maçında oyuna girip iyi bir performans sergileyen Selçuk İnan'ı monte edeceği belirtildi.Selçuk'un formundan memnun olan Terim, tecrübeli oyuncunun ön tarafta araya atacağı paslarla hızlı kenar oyuncularını pozisyona sokacağını düşünüyor.Feghouli'nin yerine Onyekuru'yu düşünen deneyimli hocanın, performansından hiç de memnun olmadığı Belhanda'nın yerine ise kimi oynatacağı henüz netleşmedi. Terim'in bu bölgede Sinan Gümüş'ü de düşünebileceği kaydedildi. Diğer taraftan sakat olan Nagatomo'nun yerine ise zorunlu olarak Carole görev yapacak.