Fatih Özgökçen'den istifa sorusuna yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Arabam.com Konyaspor'un Başkanı Fatih Özgökçen, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.



Özgökçen, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süreden beri başarı sağlayamadıkları için üzerlerinde bunun olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti.



Kendilerinin aksine Galatasaray'ın uzun süredir yakaladığı bir galibiyet serisinin olduğunu vurgulayan Özgökçen, şunları kaydetti:



"Her iki taraf için de serileri bozma adına önemli bir mücadeleydi. Tribünlerin dolu olması, sporun desteklenmesinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Çünkü taraftar desteği olmadan başarı olmuyor. Bu doğrultuda biz inşallah galibiyet serilerine devam edeceğiz. Bu noktadada ligi iyi bir yerde bitirmek arzusu içerisindeyiz. Bizim mücadelemiz galibiyet serisi yakalamak. Bu noktada yeni aldığımız oyuncuların takıma entegresi ilerleyen zamanlarda çok daha iyi olacak ve bu da Konyaspor'u daha iyi yerlere getirecektir. Teknik direktörümüz kariyerli birisi. Bazı şansızlık ve talihsizlikler onun da üzülmesine sebebiyet verdi."



Bir gazetecinin taraftarların 'Yönetim istifa' sloganlarıyla ilgili sorusunu ise Özgökçen, şöyle yanıtladı:



"Taraftarlarımız bu tür sloganları (yönetim istifa) her zaman için kullanabilir. Bunda hiçbir beis yoktur. Ancak bunu maç sırasında değil de burada olduğu gibi söyleyebilirler. Bunu üzerimize alırız. Yeri geldiği zaman görevi devretmesini çok iyi biliriz. Ama yine bu yönetim geçen yıl ligi 3. sırada bitirmişti. Bu sezon kısmen değişen oyuncular ve hocamız var. Konyaspor'un geçen seneki başarısında her ne kadar bize paye verilmese de yine bu yönetim vardı. Konyaspor camiası güçlü bir camiadır ve aksaklıların da üzerinden gelebilecek güçtedir."





