Faslı sporcuların Avrupa'ya kaçışı engellenemiyor

Hayaller ülkesi İspanya

Kaçış hayali, profesyonel sporculuktan daha büyük

Fas'ın spordan sorumlu yetkilileri, özellikle uluslararası karşılaşmalarda iyi dereceler elde etmekten çok beraberinde götürdükleri sporcuların yurt dışında takımdan gizlice ayrılıp, sırra kadem basmaları korkusu meşgul ediyor.Sporculardaki yurt dışına kaçış hayali, Fas sporunu takip edenlerin yakından tanıdığı sosyal bir sorun olarak yerini koruyor. Aralarında atletizm, boks, güreş, karate ve futbol milli takımlarına kadar yükselenlerin de olduğu Faslı sporcular, daha cazip hayat şartlarından dolayı, müsabakalara gittikleri Avrupa ülkelerinden dönmüyor. İspanya, bu ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.Ağustos ortasında İspanya'da düzenlenen COTIF Turnuvası'na katılan Fas kadın futbol milli takımından Meryem Buyahid, yurt dışına gidip dönmeyen ilk bayan futbolcu olarak kayda geçti.İspanya, Faslı sporcular için can atılan hayaller ülkesi olarak yerini her zaman koruyor.İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Olimpiyatları'nda Faslı Atlet Hamid bin Hammu, yarışların yapıldığı olimpiyat stadından kaçtı.Hammu'nun ardından henüz 4 saat geçmeden karate milli takımından ikisi bayan dört sporcu daha sırra kadem bastı.Ekim 2016'da, Fasın tanınan simalarından Boksör Enes Birşami, Haziran 2018'de iki milli güreşçi Eyyub Hanin ve Enver Tango İspanya'ya gitme kararı alan "Kaçak sporcular" arasındaki yerlerini alıyordu.Faslı sporcuların ülkeden kaçış planları ve sonu gelmeyen bu drama ilişkin konuşan Afrika Hafif Sıklet Boks Şampiyonu Eşref Harrubi, "İlgisizlik ve maddi destek alamamak, sporcuların yurt dışına çıktıklarında milli takımı terk edip kaçmalarına iten en önemli iki sebeptir." dedi."Göç hayali, profesyonel sporculuktan daha büyük oldu." diyen Harrubi, bu durumun sporculara gerekli ilginin gösterilmemesi ve yetkililerin sporculara sosyal düzeylerine ilişkin yeterli desteği vermemesinden kaynaklandığını söyledi.Harrubi, profesyonelliğin gereği yapılmadıkça ve şampiyonalara katılanların sosyal, ekonomik durumları iyileştirilmediği sürece, sporcuların kaçmalarına engel olunamayacağına dikkati çekti.Harrubi'yle aynı görüşü paylaşan Fas Tekvando Federasyonu yetkililerinden Muhammed Davud, Faslı sporcularda kaçışın yaygınlaşması normal bir olgu diyerek, bunun ülkedeki yıldızların yüzde 90'ının yaşadığı oldukça zor sosyal sıkıntılar ve şartlardan kaynaklandığını vurguladı.Davud, "Sporcu savaşan asker gibidir. Vatanı için bir maceraya girer. Bundan dolayı kendilerine özel bir yer vermemiz gerekir. Gelecek için kendisine ümit vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.