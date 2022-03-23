Farah Zeynep'ten Adana Demirspor paylaşımı

Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi vizyona girdi.



Başakşehir maçında taraftarların Bergen'in şarkısını hep bir ağızdan söylemesi başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın beğenisini kazandı.



Farah Zeynep, Adana Demirspor'u etiketleyerek, "Canım 01 canım Adanaaaa. İyi ki varsınız" şeklinde beğenisini göstermiş oldu.



STADYUM ŞARKILARINI TARAFTAR BELİRLEYCEK



Statta çalan müzikler konusunda taraftarların istekleri olunca Adana Demirspor kulübü farklı bir oyla başvurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Stadyumda çalmasını istediğiniz şarkıyı aşağıdaki linkteki sayfadan bize yazın, en çok istenen şarkıları iç saha maçlarımızda çalalım." denildi.





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