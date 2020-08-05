Falcao'dan Beyrut paylaşımı: "Felaket"

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, Beyrut'ta yaşanan patlamalar sonrası sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Falcao'dan Beyrut paylaşımı: 'Felaket'
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05 Ağustos 2020 00:08
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Beyrut'ta yaşanan patlamalarla ilgili düşüncesini paylaştı.

Radamel Falcao, "Düşüncelerim ve dualarım Beyrut'taki insanlarla. Kalbim ve dualarım sizlerledir. Bu felaket, inanılmaz." dedi.

İşte Radamel Falcao'nun paylaşımı:





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