Falcao'dan Beyrut paylaşımı: 'Felaket'

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Beyrut'ta yaşanan patlamalarla ilgili düşüncesini paylaştı.
Radamel Falcao, "Düşüncelerim ve dualarım Beyrut'taki insanlarla. Kalbim ve dualarım sizlerledir. Bu felaket, inanılmaz." dedi.
İşte Radamel Falcao'nun paylaşımı:
Radamel Falcao, "Düşüncelerim ve dualarım Beyrut'taki insanlarla. Kalbim ve dualarım sizlerledir. Bu felaket, inanılmaz." dedi.
İşte Radamel Falcao'nun paylaşımı:
My thoughts and condolences to the people in Beirut. My hearth and pray are with you. This disaster is unbelievable.
— Radamel Falcao (@FALCAO) August 4, 2020