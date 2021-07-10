Fabio Borini için İngiltere iddiası

Adı Fenerbahçe'yle da anılan Fatih Karagümrük'ün İtalyan futbolcusu Fabio Borini, İngiltere yolcusu...



İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun paylaştığı habere göre 30 yaşındaki futbolcu İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City ile anlaşmaya vardı.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fatih Karagümrük'e katılan golcü futbolcunun kırmızı siyahlılarla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



20 maçta 11 gole katkı yaptı



Borini geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de çıktığı 20 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergilemişti. İtalyan yıldızın adı transfer döneminin ilk günlerinde Fenerbahçe ile anılmıştı.



