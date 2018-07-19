Süper Lig'de kombine rakamları ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarları geçmiş yıllarda olduğu gibi sansasyonel transfer yapılmamış olmasına rağmen takımlarına olağanüstü bir destek veriyor. Süper Lig kulüplerinin 2018-19 sezonu için satışa çıkardığı kombine kartlarda bugüne dek en yüksek satış rakamına ulaşan takım Fenerbahçe oldu.Sarı lacivertli dün sabah itibariyle 35 bin 199 adet kombine satarken, elde edilen gelir 86 milyon 155 bin TL'ye ulaştı.Bugüne dek sadece kombine satışından 86 milyon 155 bin lira gelir elde eden Fenerbahçe, yaklaşık 56 milyon TL de loca satışından elde edilecek. Ülker Stadı'nda bulunan 67 adet loca için şu ana kadar 140 kişi veya şirket kiralama talebinde bulundu. Ortalama 150 bin Euro'dan satılan localardan 10 milyon Euro'dan (56 milyon TL) fazla gelir elde edilecek. Bu locaların kimlere verileceğine başkan Ali Koç ve yönetim karar verecek.İşte kombinelerde son satış rakamları ve gelirler...Satış rakamı: 192Gelir: 44 bin 211 TLSatış rakamı: 285Gelir: 49 bin 799 TLSatış rakamı: 285Gelir: 61 bin 734 TLSatış rakamı: 451Gelir: 166 bin 935 TLSatış rakamı: 747Gelir: 511 bin 432 TLSatış rakamı: 771Gelir: 235 bin 393 TLSatış rakamı: 889Gelir: 315 bin 192 TLSatış rakamı: 3.194Gelir: 1.781.627 TLSatış rakamı: 3.725Gelir: 3.702.325 TLSatış rakamı: 3.745Gelir: 1.102.780 TLSatış rakamı: 4.730Gelir: 1.708.302 TLSatış rakamı: 24.819Gelir: 51.619.340 TLSatış rakamı: 28.425Gelir: 53.458.05 TLSatış rakamı: 35.199Gelir: 86.155.165 TL