Eyüpspor - Galatasaray maçı özeti izle: Maç sonucu (1-5)

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 5-1'lik skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Lucas Torreira, 71. dakikada Victor Osimhen ile 87 ve 89. dakikalarda Alvaro Morata attı.Eyüpspor'un tek golü ise 79. dakikada Luccas Claro'dan geldi.Sarı-kırmızılılarda ilk golü atan Sallai, ligde bu sezon iki golünü de Eyüpspor karşısında buldu. Macar futbolcu, son iki maçta ise üçüncü kez ağları havalandırdı. Galatasaray'da son haftalarda formuyla dikkat çeken Lucas Torreira ise ligde dört maçta üçüncü golünü attı.Galatasaray'da bu sezon 31 gol atan Osimhen ise bir sezondaki en fazla gol sayısına ulaştığı sezonu tekrarladı. Osimhen, 2022-2023 sezonunda da Napoli'de 33 kez gol sevinci yaşamıştı.Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 80 puana ulaştı. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Eyüpspor, Samsunspor deplasmanına gidecek.(80) Galatasaray (31 maç)(75) Fenerbahçe (31 maç)(50) Eyüpspor (32 maç)Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son TÜMOSAN Konyaspor maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Alvaro Morata, Metehan Baltacı yer aldı.Okan Buruk, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ilk 11'inde oynattığı 3 oyuncuya Eyüpspor karşısında forma vermedi. Tecrübeli teknik adam, kaleci Günay Güvenç'in yanı sıra sol bek Ismail Jakobs ve orta saha oyuncusu Mertens'i yedeğe çekti.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine 11'de Muslera, Eren ve Sara'yı sahaya sürdü.Okan Buruk, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile Danimarkalı bek Elias Jelert'i kadroya almadı.Tecrübeli teknik adam, yabancı kuralından dolayı kadroya giremeyecek oyuncular konusunda kararını Cuesta ve Jelert'ten yana kullandı.Buruk, ayrıca cezalı Barış Alper Yılmaz'dan da Eyüpspor maçında yararlanamadı.Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki 300. kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Elazığspor'un başına geçerek başlayan Buruk, sonrasında Süper Lig'de Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'de 3. kez dalya heyecanı yaşadı.Okan Buruk, 6 farklı takımla mücadele ettiği Süper Lig'de 299 müsabakada 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.Galatasaray taraftarı, deplasmanda mücadele eden takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.Eyüpspor Kulübü, Galatasaray taraftarı için stadın yüzde 30'unu açtı. 2 bin 100 sarı-kırmızılı taraftar, biletlerin tamamını alarak tribündeki yerini aldı.Maç öncesi ve sırasında takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, açtıkları pankartla Süper Lig'deki 25. şampiyonluğa inandıklarını vurguladı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu.Taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmazları arasına giren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribüne çağırdı.Yedek kulübesinden çıkıp taraftarın olduğu bölüme giden Arda Turan sevgi gösterisine selamla karşılık verdi.Galatasaray, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında etkili geldi. Bu dakikada savunmanın arkasına gönderilen pası iyi kontrol eden Yunus Akgün, geriden gelen Osimhen'i gördü. Osimhen'in vuruşu direkten dışarıya gitti.Galatasaray, 18. dakikada bir kez daha etkili geldi. Bu dakikada Lemina'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sallai, açısı daralmasına rağmen vuruşunu yaptı. Sallai'nin vuruşunu kaleci Berke Özer kurtardı.Eyüpspor'da Prince Ampem, 27. dakikada kaleyi yokladı. Ampem'in ceza sahası dışından vuruşu kaleci Fernando Muslera'da kaldı.Galatasaray, karşılaşmanın 29. dakikasında Roland Sallai ile öne geçti. Bu dakikada sağdan kullanılan kornerde Gabriel Sara'nın ortasında Victor Osimhen ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Roland Sallai, arka direğe gelen bu topu tamamladı ve Galatasaray'ı, Eyüpspor karşısında 1-0 öne taşıdı.Galatasaray, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıya hamleyle başladı. Galatasaray'da sarı kartı bulunan Frankowski oyundan çıktı ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.Galatasaray, karşılaşmanın 51. dakikasında bir kez daha direğe takıldı. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus'un vuruşu rakibine de çarparak direkten dışarıya gitti.Galatasaray, 56. dakikada Lucas Torreira ile ikinci golü buldu. Sağ kanattan kullanılan kornerde Eyüpspor savunması topu uzaklaştıramadı ve bu top arka direkteki Lucas Torreira'da kaldı. Uruguaylı futbolcu, yaptığı vuruşla Galatasaray'ın ikinci golünü attı.Galatasaray'da karşılaşmaya yedek başlayan Alvaro Morata, 67. dakikada Gabriel Sara yerine oyuna dahil oldu. İspanyol futbolcunun 68. dakikada ceza sahasından çektiği şutu ise kaleci Berke Özer iki hamlede kontrol etti.Galatasaray, 71. dakikada Victor Osimhen ile üçüncü golü buldu. Bu dakikada Morata'nın pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Osimhen, topu düzeltip şutunu gönderdi ve Galatasaray'ın üçüncü golünü attı.Eyüpspor, karşılaşmanın 79. dakikasında skoru 3-1'e getiren golü buldu. Bu dakikada Caner Erkin'in ortasında Luccas Claro yaptığı kafa vuruşuyla durumu 3-1'e getirdi.Galatasaray, karşılaşmanın 87. dakikasında dördüncü golü buldu. Bu dakikada Eyüpspor, Galatasaray'ın baskısının ardından savunmadan çıkamadı. Topu alan Lemina'nın ortasında Morata, ceza sahasında topu kontrol etti ve vuruşuyla takımının dördüncü golünü attı.Galatasaray'da dördüncü golü atan Morata, 89. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve takımının sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.2. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Yunus Akgün, penaltı noktası üzerinde bulunan Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta top, yan direğe çarpıp auta çıktı.18. dakikada Lemina'nın soldan ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle önüne alan Sallai, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Macar futbolcunun vuruşunda Berke, ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.27. dakikada Ampem'in ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Muslera, soluna yatarak topu kontrol etti.Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.