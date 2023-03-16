Haber Tarihi: 16 Mart 2023 16:21 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 16:21

EXXEN MAÇ İZLE! EXXEN Sevilla-Fenerbahçe maçı izle şifresiz

EXXEN Sevilla-Fenerbahçe maçı izle! Fenerbahçe ile Sevilla, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşı karşıya geliyor. İlk maçta özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyan sarı lacivertli temsilcimiz skora gidememiş, ikinci devrede ise 2 gole engel olamamıştı. Karşılaşma öncesi Jorge Jesus ve ses kayıtları gündemi meşgul ederken, Portekizli teknik adamın tercihleri de merak konusu oldu. Muhtemel kadro, çok konuşulan senaryo ve maçın saaat ve kanal bilgileri haberimizde. İşte detaylar... İşte Sevilla Fenerbahçe maçı EXXEN canlı yayın izle ekranı ve detaylar.

EXXEN MAÇ İZLE! EXXEN Sevilla-Fenerbahçe maçı izle şifresiz
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Sevilla Fenerbahçe maçı EXXEN canlı yayın izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Heyecanla beklenen Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak. Maçın saati ise TSİ 23.00 olarak belirlendi. Bu kapsamda "Sevilla Fenerbahçe maçı EXXEN canlı izle" ekranı üzerinden futbolseverler naklen yayını takip edebilecek. İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı ile EXXEN canlı yayın izle ekranı.
EXXEN CANLI MAÇ İZLE!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr


 
M.Ö.   Sevilla XI: Marko Dmitrovic, Alex Telles, Nemanja Gudelj, Tanguy Nianzou, Jesus Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Bryan Gil, Oliver Torres, Youssef En-Nesyri.
M.Ö.   Türk takımlarının bu zamana kadar Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynadığı maçlarda Sevilla'ya karşı galibiyeti bulunmazken, burada oynanan 5 karşılaşmada İspanyol takımının 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.
M.Ö.   Sevilla'nın bu sezon PSV Eindhoven ve Glasgow Rangers'a karşı evinde oynadığı maçlarda taraftar olayları çıkmıştı.
M.Ö.   Yaklaşık 3 bin sarı-lacivertli taraftarın geleceğini tahmin eden İspanya devletine bağlı Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleransızlık Komisyonu, Sevilla-Fenerbahçe maçını yüksek riskli ilan etti.
M.Ö.   Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 GOL atarken, 78 GOL yedi.
M.Ö.   Fenerbahçe rakip filelere 190 GOL gönderirken, kalesinde 169 GOL gördü.
M.Ö.   Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
M.Ö.   Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.
M.Ö.   Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 GOL gördü.
M.Ö.   İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
M.Ö.   Sevilla'da Marcao, Karim Rekik ve antrenmanlara yeni başlayan Löic Bade kadroda yer almadı.
M.Ö.   Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski maç kadrosuna alınmayan isimler olarak dikkat çekti.
M.Ö.   Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi GOL Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
M.Ö.   Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
M.Ö.   İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Sevilla - Fenerbahçe maçını Exxen canlı yayınlayacak.
M.Ö.   UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya konuk oluyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54, 90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 33,50 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.


Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 119,90 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 94,90 TL, yıllık 107,30 TL'dir.

Exxen Ücreti Ödeme:

Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:

Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.

E posta bölümünü doldurmalısınız.

Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.

Abonelik seçeneğinde de paket seçin.

Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.

Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak. MUHTEMEL 11'LER

SEVİLLA: Bounou, Gudelj, Acuna, Koussai, Navas, Oliver Torres, Jordan, Rakitic, Suso, Bryan Gil, En-Nesyri

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia

 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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