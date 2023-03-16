EXXEN MAÇ İZLE! EXXEN Sevilla-Fenerbahçe maçı izle şifresiz

MUHTEMEL 11'LER



SEVİLLA: Bounou, Gudelj, Acuna, Koussai, Navas, Oliver Torres, Jordan, Rakitic, Suso, Bryan Gil, En-Nesyri



FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.SEVİLLA: Bounou, Gudelj, Acuna, Koussai, Navas, Oliver Torres, Jordan, Rakitic, Suso, Bryan Gil, En-NesyriFENERBAHÇE: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia

Sevilla Fenerbahçe maçı EXXEN canlı yayın izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Heyecanla beklenen Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak. Maçın saati ise TSİ 23.00 olarak belirlendi. Bu kapsamda "Sevilla Fenerbahçe maçı EXXEN canlı izle" ekranı üzerinden futbolseverler naklen yayını takip edebilecek. İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı ile EXXEN canlı yayın izle ekranı.EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54, 90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 33,50 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 119,90 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 94,90 TL, yıllık 107,30 TL'dir.Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.E posta bölümünü doldurmalısınız.Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.Abonelik seçeneğinde de paket seçin.Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.