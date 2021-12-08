Evrard Kouassi, Trabzon'da

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Evrard Kouassi, şehre geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Evrard Kouassi, Trabzon'da
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07 Aralık 2021 17:43
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Evrard Kouassi, şehre iniş yaptı.

Fildişili kanat oyuncusu, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Jean Evrard Kouassi Trabzonspor ile 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu yıllık 700 bin euro kazanacak. Ayrıca imza parası da ödenecek. Sözleşmesi bittiği için Wuhan'a herhangi bir bonservis bedeli verilmeyecek.


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