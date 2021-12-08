Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Evrard Kouassi, şehre iniş yaptı.



Fildişili kanat oyuncusu, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek.



3.5 YILLIK SÖZLEŞME



Jean Evrard Kouassi Trabzonspor ile 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu yıllık 700 bin euro kazanacak. Ayrıca imza parası da ödenecek. Sözleşmesi bittiği için Wuhan'a herhangi bir bonservis bedeli verilmeyecek.





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