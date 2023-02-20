Evi yıkılanlara ev verilecek mi? Depremde az, ağır hasarlı evlere ev verilecek mi?

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ilk bigilere göre 284 kişi hayatını kaybetti. 2 binden fazla kişi yaralandı. İlk bilgilere göre Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Adana, Hatay gibi illerde de yıkılan binalar ve ölüler var. Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi, destekte bulunulacak mı soruları ise henüz cevaplanmadı. İlk anlardaki deprem koşuşturmasının tamamlanmasından sonra depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi sorusunun da cevabı verilecek.Pazarcık merkez üsstü 7.4 büyüklüğündeki depremde son dakika bilgisine göre 284 kişi hayatını kaybetti. 1710 bina ise yıkıldı. Ulusal yardım çağrısında bulunan Türkiye'ye Yunanistan, ABD, İsrail gibi ülkeler ile NATO cevap verdi. Bu ülkeler deprem bölgesine yardım getireceğini söyledi. İlk yardımlar ise Azerbaycan'dan geldi. Depremde devlet desteği başvuru ise araştırılmaya başland.ı Fakat şu an için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı depremde evi yıkılanlara ev verilmesi hakkında bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.Deprem konutlar Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'ya yapılacak.Afetler Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre hak sahibi olmak şartıyla, yıkılan, yanan ve ağır hasara uğrayan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere konut yaptırılır ve kredi veriliyor.Depremde evi yıkılan ev sahipleri hak sahibi olabiliyor. Kiracı ve misafirler hak sahibi değildir. Hak sahibi kişiler deprem konutlarından ve konut kredisinden faydalanabiliyor. İşte o maddeler;Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturulamayacak derecede ağır hasar gören depremzede aileler,Kendilerine ait konutları muhtemel bir afete maruz bulunan aileler,Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen veya bu konutları için kıymet belgesi verilen aileler.