Haber Tarihi: 20 Şubat 2023 12:33 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 12:33

Evi yıkılanlara ev verilecek mi? Depremde az, ağır hasarlı evlere ev verilecek mi?

Evi yıkılanlara ev verilecek mi sorusu deprem sonrası en çok merak edilen konular arasında. Az hasarlı veya ağır hasarlı evlere devlet ev verecek mi araştırmaları hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. On binlerce insan hayatını kaybederken binlerce bina yıkıldı. Evsiz kalan yüzbinlerce depremzedeye yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Kira ve taşınma desteği olarak 15 bin TL verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mart ayında 30 bin konuta başlanacağını açıkladı. Peki depremde evi yıkılanlara TOKİ ücretsiz ev verecek mi? Deprem konutları kimlere verilecek? İşte detaylar...

Evi yıkılanlara ev verilecek mi? Depremde az, ağır hasarlı evlere ev verilecek mi?
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Evi yıkılanlara ev verilecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Onbinlerce bina yıkılırken, kalan binalar da ağır hasar aldı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesinde evleri yıkılan depremzedelerin "Deprem konutları kimlere verilecek?" araştırması da devam ediyor.

DEPREMDE EVİ YIKILANLARA EV VERİLECEK Mİ? 
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ilk bigilere göre 284 kişi hayatını kaybetti. 2 binden fazla kişi yaralandı. İlk bilgilere göre Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, Adana, Hatay gibi illerde de yıkılan binalar ve ölüler var. Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi, destekte bulunulacak mı soruları ise henüz cevaplanmadı. İlk anlardaki deprem koşuşturmasının tamamlanmasından sonra depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi sorusunun da cevabı verilecek.
DEPREMDE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Pazarcık merkez üsstü 7.4 büyüklüğündeki depremde son dakika bilgisine göre 284 kişi hayatını kaybetti. 1710 bina ise yıkıldı. Ulusal yardım çağrısında bulunan Türkiye'ye Yunanistan, ABD, İsrail gibi ülkeler ile NATO cevap verdi. Bu ülkeler deprem bölgesine yardım getireceğini söyledi. İlk yardımlar ise Azerbaycan'dan geldi. Depremde devlet desteği başvuru ise araştırılmaya başland.ı Fakat şu an için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı depremde evi yıkılanlara ev verilmesi hakkında bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

DEPREM KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

Deprem konutlar Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'ya yapılacak.

Afetler Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre hak sahibi olmak şartıyla, yıkılan, yanan ve ağır hasara uğrayan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere konut yaptırılır ve kredi veriliyor.

Depremde evi yıkılan ev sahipleri hak sahibi olabiliyor. Kiracı ve misafirler hak sahibi değildir. Hak sahibi kişiler deprem konutlarından ve konut kredisinden faydalanabiliyor. İşte o maddeler;

Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturulamayacak derecede ağır hasar gören depremzede aileler,

 

Kendilerine ait konutları muhtemel bir afete maruz bulunan aileler,


Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen veya bu konutları için kıymet belgesi verilen aileler.
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