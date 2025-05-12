Euro Neden Düşüyor, Düştü? (12 Mayıs 2025)

Serbest piyasada dolar bugün (12 Mayıs 2025) saat 09:30 itibariyle 38.7268 TL'den alınıp 38.7600 TL'ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde -0.06 düşüşle başladı. Euro 43.4912 TL'den alınıp 43.5697 TL'den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde -0.20. Sterlin 51.5266 TL'den işlem görüyor.

Öte yandan dün dolar en yüksek 38.7660 TL'yi en düşük 38.6254 TL'yi görerek günü 38.7594 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 43.8067 TL'den, en düşük 43.4195 TL'den işlem görürken günü 43.6299 TL olarak kapattı.



Mayıs ayının ilk gününe göre dolar 0,29 TL artarak yüzde 0,75 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değerine (35.3663 TL) göre dolar 3,37 lira artarak yüzde 9,53 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ise dolar; 32.3066 liradan 38.7374 liraya yükselerek değer yüzde 19,91 değer kazancı yaşadı.

Euro Mayıs ayının ilk gününe göre euro 0,00 TL artarak yüzde 0,01 değer kazandı.

36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 7,06 lira artarak yüzde 19,34 oranında değer kazandı.

Euro, son bir yıla göre 34.8361 liradan 43.5406 liraya yükselerek değer yüzde 24,99 değer kazancı yaşadı.

Sterlin bu ayın ilk gününe göre 0,34 TL artarak yüzde 0,66 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değerine (43.9782 TL) göre sterlin 7,53 lira artarak yüzde 17,13 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ise sterlin; 40.4150 liradan 51.5102 liraya yükselerek değer yüzde 27,45 değer kazancı yaşadı.