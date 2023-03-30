EURO 2024 Elemeleri: Grupları, Fikstür, Maçları, Puan Durumu

EFA Euro 2024, Gareth Southgate'in İngiltere'si için bir sonraki büyük futbol turnuvasıdır ve bu prestijli etkinliğin elemeleriyle ilgili en son bilgileri açıklayabiliriz.
Her Avrupa ülkesinin bu yarışmanın finallerine katılması gerekecek. Ev sahibi Almanya ile (otomatik olarak hak kazananlar) yanında sadece 23 kontenjanları olduğundan, kaçıran bazı büyük ülkeler olacak.
Son Euro turnuvasında İtalya, İngiltere'yi penaltılarla yenerek şampiyon oldu ve ardından 2022 Dünya Kupası elemelerini kaçıran ülke, kupayı tekrar kaldırabileceklerini umuyor olacak.
Uluslararası turnuvaların pek çok harika hikaye yaratmasıyla, dünyanın dört bir yanından pek çok taraftarın eleme maçlarını izlemek için hiç şüphe yok.
Euro 2024 Elemeleri hakkında bilmeniz gereken her şey burada... EURO 2024: Elemeleri, Gruplar, Maçları, Puan Durumu
Euro 2024 Elemeleri ne zaman?
| Grup
| Takım
| Grup A
| İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs
| Grup B
| Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık
| Grup C
| İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta
| Grup D
| Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya
| Grup E
| Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova
| Grup F
| Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya
| Grup G
| Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya
| Grup H
| Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino
| Grup I
| İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra
| Grup J
| Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn
Euro 2024'e nasıl katılabilirsiniz ?
| Fikstür
| Tarih
| 1.Maç Günü
| 23-25 Mart 2023
| 2.Maç Günü
| 26-28 Mart 2023
| 3.Maç Günü
| 16-17 Haziran 2023
| 4.Maç Günü
| 19-21 Haziran 2023
| 5.Maç Günü
| 7-9 Eylül 2023
| 6.Maç Günü
| 10-12 Eylül 2023
| 7.Maç Günü
| 12-14 Ekim 2023
| 8.Maç Günü
| 15-17 Ekim 2023
| 9.Maç Günü
| 16-18 Kasım 2023
| 10.Maç Günü
| 19-21 Kasım 2023
Bu maçlar için her ülke bir gruba konur ve ülkeler hak kazanmak için sadece kendi gruplarındakilerle oynayacaktır.
Yedi grup vardır ve bu grupların her birinde beşer millet vardır. Bu arada, altı takımlı üç ekstra grup var. Her ülke birbiriyle iki kez oynayacak ve ardından her grubun on galibi ve on grup ikincisi doğrudan Euro 2024'e katılmaya hak kazanacak.
Üç eleme noktası daha var ve bunlar Mart 2024'teki play-off'lardan sonra belli olacak. Türkiye Euro 2024 Elemeleri Fikstürleri
Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Millîler, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak.
Millî takımımız, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.
Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak. 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu Maç Programı:
25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye
28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye Euro 2024 Takvimi
İşte 2024 Euro'nun tam programı (elemeler ve finaller dahil). Bu, resmi UEFA web sitesinden derlenmiştir .
23-25 Mart 2023: Birinci Maç Günü
26-28 Mart 2023: İkinci Hafta
16-17 Haziran 2023: Üçüncü Hafta
19-20 Haziran 2023: Dördüncü Hafta
7-9 Eylül 2023: Beşinci Hafta
10-12 Eylül 2023: Altıncı Hafta
12-14 Ekim 2023: Yedinci Maç Günü
15-17 Ekim 2023: Sekizinci Maç Günü
16-18 Kasım 2023: Dokuzuncu Hafta
19-21 Kasım 2023: Onuncu Maç GünüPlay-off maç tarihleri
21 Mart 2024: Play-off yarı finalleri
26 Mart 2024: Play-off finalleriFinal turnuva tarihleri
14 Haziran 2024: UEFA EURO 2024 final açılışı
14 Temmuz 2024: UEFA EURO 2024 finaliEuro 2024 Eleme Grupları
A Grubu : İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs
B Grubu : Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık
C Grubu : İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta
D Grubu : Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya
E Grubu : Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova
F Grubu : Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya
G Grubu : Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya
H Grubu : Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino
Grup I : İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Beyaz Rusya, Andorra
J Grubu : Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn