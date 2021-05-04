Euro 2020 öncesi İtalya oyuncuları aşı oldu

Euro 2020 öncesinde İtalya'da futbolcuların koronavirüs aşılarının yapımına başlandığı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Euro 2020 öncesi İtalya oyuncuları aşı oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2021 00:32
İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde milli takım oyuncularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya başladı.

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, EURO 2020'de mücadele edecek İtalya Milli Takım oyuncularına, başkent Roma ve Milano'daki hastanelerde ilk doz Kovid-19 aşılarının bugünden itibaren uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Açıklamada, FIGC ve Sağlık Bakanlığı ile mutabakat sağlayan Başbakanlık Kovid-19 Acil Tedarik Komiserliğinin haziran ayında EURO 2020'de mücadele edecek futbolcuların öncelikli olarak aşılanmasına izin verdiği belirtildi.

Federasyon açıklamasında görüşlerine yer verilen FIGC Başkanı Gabriele Gravina, sporcuların güvenliği konusunda sağlanan bu imkan dolayısıyla teşekkür etti.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya, A Grubu mücadelesinde 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.