Spor Toto 1. Lig ekiplerinden'nun Litvanya'nın Atlantas takımından transfer ettiği, "Her oyuncunun en iyi yönlerini örnek aldım. Altınordu'ya en iyi şekilde fayda sağlayacağıma ve şampiyonluk yolunda kulübe katkı vereceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.Anıl Koç, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'a, Cengiz Ünder'in Roma'ya transferleriyle Altınordu'nun Avrupa'da gündemde olduğunu belirtti.Barış Alıcı ile Berke Özer'in Fenerbahçe'ye transferi sayesinde bu gündemin daha da yoğunlaştığını bildiren Anıl Koç, "Transferler, düzenlenen turnuvalar ve buralardaki başarı sayesinde Altınordu, Avrupa futbolunun yetiştiricilik anlamında en çok tanıdığı Türk kulübü konumuna yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.Anıl Koç, Belçika futbolu ile Altınordu mantalitesinin benzer olduğunu kaydetti.Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğünün tesadüf olmadığını bildiren Koç, şu ifadeleri kullandı:"Belirli bir sistemin ürünü. Belçika, futbol üzerine gerçekten planlı ve programlı bir şekilde kafa yorup bilimsel olarak yaklaşıyor. Bizde kısa sürede bu noktaya gelebiliriz. Anderlecht, Standard Liege ve Antalyaspor'da yer aldığım dönemde Eto'o, Samir Nasri ve Jeremy Menez gibi yıldızlarla forma giydim. Özellikle Eto'o'dan saha içi ve dışına yönelik çok şey öğrendim. Nasri sayesinde oyun kalitemi yükselttim. Her oyuncunun en iyi yönlerini örnek aldım. Altınordu'ya en iyi şekilde fayda sağlayacağıma ve şampiyonluk yolunda kulübe katkı vereceğime inanıyorum."