Etebo, şampiyon için hazırlanıyor!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Oghenekaro Etebo, takımla birlikte katıldığı antrenmanlar dışında, ekstra çalışmalar yapıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Etebo, şampiyon için hazırlanıyor!
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16 Eylül 2020 10:03
Kondisyoner Scott Piri, Nijeryalı futbolcu için özel bir idman programı hazırladı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun hedefi, ligde pazar günü oynanacak olan Başakşehir maçına yetişmek.

Gaziantep maçında kadroya alınmayan Etebo'nun performans testleri, Terim tarafından dikkatle takip ediliyor.



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