Etebo: 'Sakatlığım çok ciddi değil'

Galatasaray'da Rizespor mücadelesinde de ilk 11'de şans bulamayan Oghenekaro Etebo açıklamalarda bulundu.



Sakatlığını atlattığını ancak fiziksel olarak tam olarak hazır olmadığını belirten Etebo, "Milli takımdan dönerken sakatlığımın ciddi olduğunu düşünüyordum ama MR'dan sonra bu kadar ciddi olmadığını gördük. Fiziksel olarak kısa süre içerisinde iyi olacağım." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Nijeryalı oyuncu, 9 maçta 406 dakika süre aldı.



