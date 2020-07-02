Estudiantes'in hayali: Jose Sosa

Arjantin ekibi Estudiantes, altyapısından yetişen Jose Sosa'yı yeniden takıma kazandırmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Estudiantes'in hayali: Jose Sosa
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02 Temmuz 2020 18:21
Trabzonspor ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği belli olmayan Jose Sosa'ya eski takımı talip oldu.

Arjantin ekibi Estudiantes, eski oyuncularından olan Sosa'yı yeniden takıma kazandırmak istiyor.

"KOLLARIMIZI AÇTIK, BEKLİYORUZ"

Estudiantes teknik menajeri Agustín Alayes yaptığı açıklamada; "Sosa'yı getirmek isteriz. Kollarımızı açtık ve onu bekliyoruz. Aidiyet duygusu ve futbol becerileri ile ona sahip olmak bir ayrıcalık olur. Türkiye'de sezon bittiğinde ondan haber almayı umuyoruz." dedi.

Jose Sosa, daha önce Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi takımların da formasını giydi.

Arjantinli orta saha, bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı 37 resmi maçta takımın, 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.



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