Erzurumspor - Trabzonspor: 11'ler

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor.Erzurumspor'da Manuel Costa ve Omolo cezaları nedeniyle kadroda yoklar.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Anders Trondsen ile cezalı olan Vitor Hugo karşılaşmada forma giyemeyecek.Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ligde 4. kez karşılaşacak.İki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 139 günlük sürede yenilgi yaşamadı.Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.