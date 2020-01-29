Ersun Yanal: '90 dakika boyunca sakin kalacağız!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 20. haftada oynanacak olan Trabzonspor karşılaşması öncesimnde takımı topladı ve bir konuşma yaptı.
"90 DAKİKA BOYUNCA SAKİN KALACAĞIZ"
Yanal, "Sivasspor'un puan kaybı yaşaması sadece bizim değil, diğer rakiplerin de iştahını kabarttı. Trabzonspor maçımızın önemi ikiye katlandı. Teknik, taktik konulardan önce ilk yapmamız gereken 90 dakika boyunca sakin kalmamız. Ne olursa olsun sakinliğimizi koruyup, oyun planına bağlı kalabilirsek, Trabzon deplasmanından da istediğimizi alırız" ifadelerini kullandı.
Sarı - lacivertliler, 1 maç eksiği olan Trabzonspor'un 2 puan önünde 2. sırada yer alıyor.
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"90 DAKİKA BOYUNCA SAKİN KALACAĞIZ"
Yanal, "Sivasspor'un puan kaybı yaşaması sadece bizim değil, diğer rakiplerin de iştahını kabarttı. Trabzonspor maçımızın önemi ikiye katlandı. Teknik, taktik konulardan önce ilk yapmamız gereken 90 dakika boyunca sakin kalmamız. Ne olursa olsun sakinliğimizi koruyup, oyun planına bağlı kalabilirsek, Trabzon deplasmanından da istediğimizi alırız" ifadelerini kullandı.
Sarı - lacivertliler, 1 maç eksiği olan Trabzonspor'un 2 puan önünde 2. sırada yer alıyor.
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