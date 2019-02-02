Erol Bulut: ''Oyundan memnunum''

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerinin 3 puan olduğunu ve buna göre oynadıklarını aktardıSahada iyi mücadele ettiklerinin ifade eden Bulut, "Öne geçtiler ama beraberliği yakaladık. Baskı kurduk ikinci golü de attık ama sonrasında iptal edildi. 75. dakika oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarıdaki oyundan da memnum. Geçen sene çok farklı bir takım vardı. Bu sene daha farklı bir Evkur Yeni Malatyaspor var. Yeni gelen arkadaşlarımız takıma çabuk adapte oldu. Kendimizi geliştireceğiz, hatalarımızdan ders alacağız önümüzde bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.