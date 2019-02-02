  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''
  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."
  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    "Fenerbahçe bu sene UEFA Kupası'nı alabilir"
  •  
    İşte sözleşme gerçeği! TFF'de neden hala yok?

Erol Bulut: ''Oyundan memnunum''

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 biten Kayserispor maçının ardından konuştu.

Kaynak: AA
Erol Bulut: ''Oyundan memnunum''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2019 17:46
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerinin 3 puan olduğunu ve buna göre oynadıklarını aktardı

Sahada iyi mücadele ettiklerinin ifade eden Bulut, "Öne geçtiler ama beraberliği yakaladık. Baskı kurduk ikinci golü de attık ama sonrasında iptal edildi. 75. dakika oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarıdaki oyundan da memnum. Geçen sene çok farklı bir takım vardı. Bu sene daha farklı bir Evkur Yeni Malatyaspor var. Yeni gelen arkadaşlarımız takıma çabuk adapte oldu. Kendimizi geliştireceğiz, hatalarımızdan ders alacağız önümüzde bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.  

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için