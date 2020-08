Erol Bulut: 'Çok eksik var'

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.



İlk maç olması sebebiyle İstanbulspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin takımdaki eksikleri görme adına önemli olduğuna dikkat çeken Erol Bulut, "Antrenmanlara iyi başladık. Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu. Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya. İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tabii çok eksiklerimiz var. Bunları önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Ama ilk maç için olumlu olduğunu söyleyebilirim." dedi.



Futbolcuların istekli ve arzulu olduklarının altını çizen Erol Hoca, "Tempomuz iyi ve iyi bir başlangıç oldu. Futbolcularımız istekli ve arzulu çalışıyorlar. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız. Lige yaklaştığımızda lig haftası daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları var. Burada da tempomuzu artırmamız lazım. İnşallah istediğimiz doğrultuda her şey gider." diyerek sözlerini noktaladı.