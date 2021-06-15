Erol Bulut 8 transfer istedi

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Erol Bulut'un yönetimden 8 oyuncu transferi istediği öğrenildi.



Kırmızı siyahlı yönetimin ilk 5 ve Avrupa talebine karşılık olarak eksik bölgelerin doldurulması ve kadronun daha da hedefe oynayan bir durumda olmasını sağlamak adına 8 oyuncu talep eden Erol Bulut'un transfer görüşmelerinde de işin içinde olduğu bildirildi.



BÜTÇE HEDEFİ İLE HAREKET EDİLİYOR



Kırmızı siyahlılarda transfer yapılırken en dikkat edilen en önemli nokta ise bütçe. Önümüzdeki sezon takıma katkı sağlayacak isimlere yönelen ve hata yapmak istemeyen Gaziantep FK bütçeyide doğru kullanmayı amaçlıyor.



EKSİK BÖLGELER NERESİ?



Gaziantep FK'nın eksik bölgeleri ise an itibariyle şöyle oluşuyor.



Sol bek (2) Forvet (2) orta saha (2) kanatlar (1)



HABER: ALİ BUDAK



