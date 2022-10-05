Erik ten Hag'tan Ronaldo açıklaması

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, ayrılacağı haberlerinin ardı arkası kesilmeyen Cristiano Ronaldo için açıklamalarda bulundu.



Hollandalı menajer, yıldız futbolcunun Manchester City maçında oynamamasının Ocak ayı için çıkan ayrılık haberleriyle alakası olmadığını söyledi ve "Ronaldo'yu mutsuz görmüyorum. Antrenmanlarda iyi çalışıyor ve keyif alıyor" ifadelerini kullandı.



52 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Beni yanlış anlamayın, Cristiano, pazar günkü maçta oynamadığı için mutsuz ama asıl soru antrenmanlardaki ruh hali. Tabii ki oynamak istiyor ve oynamadığı zaman sinirleniyor" diye konuştu.



Erik ten Hag, Ronaldo için son olarak, "Eğer Manchester United'da kenarda oturuyor ve bundan memnunsanız, o zaman burası sizin için doğru kulüp değildir. Cristiano gerçekten rekabetçi biri ve oynamadığı zaman mutsuz oluyor. Ama tekrar etmeliyim, iyi antrenman yapıyor, iyi bir ruh hali var, motive ve elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bizim de beklediğimiz bu" dedi.





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