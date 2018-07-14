Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen Erik Botheim için geçtiğimiz günlerde ilk temaslar sağlanmış ve teknik heyetin onayından da geçmişti.Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar'da 2011-14 sezonları arasında forma giymiş ve Kuzey'deki transfer çalışmalarına yön veren Johan Elmander de 18 yaşındaki oyuncu için 'Gelecek vaat ediyor' dedi.Takımı Rosenborg ile bu sezon 6 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Botheim de Aslan'a gelmeye sıcak bakıyor. Ancak oyuncunun önündeki tek engel: ailesi. Norveçli golcünün bu doğrultuda ailesini ikna ettikten sonra Galatasaray'la görüşmelere başlayacağı öğrenildi.