  •  
    Galatasaray ve Göztepe istedi, Rusya'ya gitti!
  •  
    Valbuena'dan Kocaman ve Cocu karşılaştırması!
  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Feghouli'nin dev iddiası, transfer için açıklamalar
  •  
    G.Saray'daki "20" aday! Transferin o gözdeleri!..

Eric Botheim, G.Saray için ailesini ikna edecek

Geçtiğimiz günlerde ilk temasların sağlandığı ve teknik heyetinden onayından geçen Eric Botheim, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Norveçli golcü ailesini ikna ederse Galatasaray ile görüşmelere başlayacak.

Eric Botheim, G.Saray için ailesini ikna edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2018 10:26
Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen Erik Botheim için geçtiğimiz günlerde ilk temaslar sağlanmış ve teknik heyetin onayından da geçmişti.

Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar'da 2011-14 sezonları arasında forma giymiş ve Kuzey'deki transfer çalışmalarına yön veren Johan Elmander de 18 yaşındaki oyuncu için 'Gelecek vaat ediyor' dedi.

Takımı Rosenborg ile bu sezon 6 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Botheim de Aslan'a gelmeye sıcak bakıyor. Ancak oyuncunun önündeki tek engel: ailesi. Norveçli golcünün bu doğrultuda ailesini ikna ettikten sonra Galatasaray'la görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için