Ergin Ataman'dan Kuntz tepkisi; 'Bu Türk futbolunun aşağılanmasıdır'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yeni sezon öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Türk Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüyle ilgili gelen soruya Ataman, "Ben Türk insanına inanıyorum. Türk Milli Takımı'nın başına kariyerli bir Türk teknik adam gelmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Kendisinin Şenol Güneş yerine hangi ismi önereceğine dair gelen soruya Anadolu Efes Başantrenörü, Stefan Kuntz ismine tepki gösterirken, "Bir isim telaffuz edemem. Bu bana yakışmaz ama Türk Milli Takımı'nı çalıştıracak en az 5 isim var. Anlaşıldığı söylenen isimden daha kariyerli isimler var. Her antrenör, Türk Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyar. Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı. Ancak kaliteli, kendini ispat etmiş, kulüp ve ülke kariyerinde çok başarılı olmuş bir hoca olabilir, Guidetti gibi. Ancak ümit milli takımdan bir hocanın A Milli Takımın başına geçmesi Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır bana göre." yanıtını verdi.



"AYSAL BANA FUTBOL TAKIMINI TEKLİF ETTİ"



Daha önce bir futbol takımından teklif alıp almadığına dair gelen soruya Ergin Ataman, "6-7 sene önce Ünal Aysal, Galatasaray futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu bana. Resmi bir teklif değildi. 1-2 senelik eğitimden sonra yapabilirim demiştim. Bu tekliften birkaç ay sonra Ünal Aysal başkanlığı bırakmıştı. Futbol dünyası tuhaf bir dünya. Böyle bir görüşmemiz oldu." cevabnı verdi.



"ANADOLU EFES, AVRUPA'NIN EN ORGANİZE KULÜBÜ"



Sözleşmesiyle ilgili gelen soruya Ergin Ataman, şu yanıtı verdi.



"Anadolu Efes, Avrupa'nın en organize basketbol kulübü. Başka bir kulüple herhangi bir görüşmem olmadı.



Geçen sezon Avrupa'nın en büyük kupasını kazandık. Kupa koleksiyonumun en büyüğünü de kazandım. Sporda hedef bitmez. Önümüzde yeni bir sezon var. İyi ve şampiyon bir takımımız var. Bunu tekrarlamaya çalışacağız.



EuroLeague'de üst üste şampiyon olan iki takım var. Olympiakos ve Maccabi. Bu sezonki hedefimiz EuroLeague tarihinin en sürdürülebilir başarı grafiğini yakalamak. 2 yıllık daha sözleşmem var. Sözleşme süremin sonunda bu başarılar gelirse durum değerlendirmemi yaparım."



"LARKIN VE MICIC BAŞKA YERE GİTMEZ"



Takımın yıldızları Larkin ve Micic ile ilgili gelen soru sonrası Ataman şu ifadeleri kullandı:



"Micic ve Larkin'in Avrupa'da başka bir kulübe gideceğini düşünmüyorum. Avrpa'da başarıları devam eder ve Avrupa'daki jübilelerini bizde yaparlar."



