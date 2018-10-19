Eren Derdiyok gol sevincinin sebebini açıkladı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Eren Derdiyok değerlendirmelerde bulundu.
Eren Derdiyok, yaptığı gol sevincinin de sebebini açıkladı.
Golcü oyuncu gol sevincini çıkan haberlere yönelik yaptığını söylerken ''İçeride oynadığımız her maçı kazanmak istiyorduk. Zor bir maç oynadık. Bursaspor da iyi oynadı. İstediğimiz futbolu tam olarak sergileyemedik, üzgünüz. Bazı yorumlar yapılıyor, gol sevincim bunlara bir cevap olsun istedim'' ifadelerini kullandı.
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Eren Derdiyok, yaptığı gol sevincinin de sebebini açıkladı.
Golcü oyuncu gol sevincini çıkan haberlere yönelik yaptığını söylerken ''İçeride oynadığımız her maçı kazanmak istiyorduk. Zor bir maç oynadık. Bursaspor da iyi oynadı. İstediğimiz futbolu tam olarak sergileyemedik, üzgünüz. Bazı yorumlar yapılıyor, gol sevincim bunlara bir cevap olsun istedim'' ifadelerini kullandı.
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