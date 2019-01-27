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Erdoğan: "Bazı sıkıntılarımız var"

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, son çeyrek dışında iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
Erdoğan: 'Bazı sıkıntılarımız var'
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27 Ocak 2019 21:00
Karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını anlatan Erdoğan, "Maçı kaybetmemize rağmen son periyot dışında iyi mücadele ettik. Son çeyrekte akıllı oynayamadık. Anadolu Efes gibi tecrübeli ve derin kadroya sahip bir ekibi yenmek istiyorsanız; 40 dakika iyi oynamanız gerekiyor. Galatasaray Doğa Sigorta, bu ligde herkesi yenebilecek güçte. Bazı sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılara rağmen ileride daha güzel basketbol oynayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gündemlerinde transfer olmadığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Transfer yapmayı denedik ama şartlardan dolayı olmadı. Sene ortasında oyuncu değiştirmenin fayda getireceğini düşünmüyorum. Çok üst düzey bir oyuncu getirmeniz gerekiyor. Öyle bir şansımız da yok. Bu oyuncular iyi mücadele ediyor. Transferden ziyade bu oyuncuların performansını nasıl yukarı çıkartacağız onu düşünmeliyiz."

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