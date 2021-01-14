Trabzonspor'un gündeminde yer alan 34 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Perez, River Plate ile 2023'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen kulüpten ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.



Copa Libertadores yarı finalinde oynanan ve elendikleri Flamengo maçı sonrası konuşan Enzo Perez, "Bu benim buradaki son maçım mı, bilemiyorum. River'da kontratım var ama yarından itibaren temsilcilerim ile birlikte kulüple görüşeceğiz. River'ın benim hakkındaki düşüncesini de öğreneceğiz. Transfer dönemlerinde hep bir yerlerden teklifler gelir. Futbolcu da bu teklife ve duruma bakar. Biz de bakacağız, analiz edeceğiz ve bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.



BONSERVİS SORUNUNU KENDİ ÇÖZECEK



Sabah'ta yer alan habere göre; Bir süre önce kulübünün bonservis bedeli istemesi nedeniyle zorlaşan transfer görüşmelerinde Enzo Perez devreye girdi. Kulübüyle ilgili bonservis sorununu kendisi çözmeye çalışan tecrübeli futbolcu, River Plate yetkililerine takımdan ayrılmak istediğini ve Trabzonspor'un teklifini kabul edeceğini söyledi.



1 YILI OPSİYONLU 2.5 YILLIK TEKLİF



River Plate'in, oyuncunun ısrarı üzerine geri adım attığı da öğrenildi. Sosa'dan da olumlu referans alan Perez'in, Trabzonspor ile görüşmeleri yaptığı ve prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Bordo-mavililer, yıldız oyuncuya yıllık 1 milyon 300 bin Euro'dan 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme önermişti.



