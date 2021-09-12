Enner Valencia uçtu uçtu, forma bekliyor

G.Saray Kaptanı Muslera ile F.Bahçe'nin yıldızı Valencia önemli bir fedakârlığa imza attı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia uçtu uçtu, forma bekliyor
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12 Eylül 2021 13:06
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin en formda gol silahı olan, ligde 2 Avrupa ligi elemelerinde 3 golü bulunan Enner Valencia da aynı Fernando Muslera gibi milli takım yorgunu. 3 Eylül Cuma akşamı Paraguay karşısında 90 dakika, pazartesi günü de Şili maçında 73 dakika milli formayı terleten Valencia, perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30'da Uruguay deplasmanında oynanan karşılaşmada 84. dakikada oyuna girdi.

AYNI UÇAKLA GELDiLER

Yıldız futbolcu da Muslera gibi 15 saat saat süren bir uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a geldi. Sivas maçında teknik direktör Vitor Pereira'nın Valencia'ya ikinci yarı 65'ten sona skora göre forma vermesi bekleniyor.

36 SAAT UÇTULAR 28 BiN KM YOL YAPTILAR

Galatasaraylı Muslera da F.Bahçeli Valencia da 28 bin km'den fazla yol yaparken 36 saatten fazla zamana havada geçirdiler. 

 

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