Enner Valencia'nın yoğun takvimi

Cuma günü Kolombiya-Ekvador maçı bittikten sonra ülkesi Ekvador'a geri dönecek olan tecrübeli futbolcu, cumartesi sabaha karşı İstanbul'a gelecek.Zaten yoğun maç fikstürü sebebiyle dinlenme şansı olmayan deneyimli yıldız üstüne uzun bir yolculuk yapacak. Cumartesi akşamı takımla beraber Trabzon'a gidecek olan Valencia'nın pazar akşamı ilk 11'de olması beklenmiyor.Teknik heyet hem maç trafiği hem de uzun yolculuklar nedeniyle 33 yaşındaki oyuncuya yüklenmek istemiyor. Valencia'nın Trabzonspor deplasmanında maçın gidişatına göre süre alması planlanıyor.