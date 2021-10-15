Enner Valencia'nın yoğun takvimi

Sarı-lacivertli takımın en önemli isimlerinden Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'ndan geç dönecek.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Enner Valencia'nın yoğun takvimi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2021 08:25
Cuma günü Kolombiya-Ekvador maçı bittikten sonra ülkesi Ekvador'a geri dönecek olan tecrübeli futbolcu, cumartesi sabaha karşı İstanbul'a gelecek.

Zaten yoğun maç fikstürü sebebiyle dinlenme şansı olmayan deneyimli yıldız üstüne uzun bir yolculuk yapacak. Cumartesi akşamı takımla beraber Trabzon'a gidecek olan Valencia'nın pazar akşamı ilk 11'de olması beklenmiyor.

Teknik heyet hem maç trafiği hem de uzun yolculuklar nedeniyle 33 yaşındaki oyuncuya yüklenmek istemiyor. Valencia'nın Trabzonspor deplasmanında maçın gidişatına göre süre alması planlanıyor.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.