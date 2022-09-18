Enner Valencia: 'Bu sezon bir aileyiz'

Fenerbahçe'nin, Alanyaspor maçında 4. golünü atan Enner Valencia, maçın ardından görüşlerini aktardı.



Röportaj alanına çocukları ile birlikte gelen Ekvadorlu golcü, "Aile hayattaki en önemli şey. Fenerbahçe ile bu sezon büyük bir aileyiz. Her maç, her idman bunu oluşturuyoruz. Önemli bir maç kazandık. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak için böyle devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.



Süper Lig'de 7 gole ulaştığı hatırlatılan Valencia, "Beni asıl mutlu eden şey takımın kazanarak yoluna devam eden şey. Daha iyi olmak istiyoruz. Şimdi milli ara var. Aradan çok daha güçlü döneceğiz." sözlerini kullandı.





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